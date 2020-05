Mali : Moussa Timbiné élu à la tête de l’Assemblée nationale

Moussa Timbine? (RPM) a été élu président de l'Assemblée nationale du Mali le 11 mai 2020.

Le nouveau président de l’Assemblée nationale, un fidèle du président Ibrahim Boubacar Keïta, avait été déclaré perdant lors de la publication des résultats provisoires du second tour à Bamako.





Moussa Timbiné, 46 ans, a été élu lundi président de l’Assemblée par 134 voix sur les 147 députés du Parlement. Son adversaire, l’ancien Premier ministre Moussa Mara, a obtenu 8 voix.Le parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali (RPM), avait, selon ces résultats provisoires, été mis en déroute dans la capitale. La Cour constitutionnelle a par la suite inversé une trentaine de résultats, dont une dizaine au profit de candidats du RPM, notamment dans la capitale.Ce repêchage, que les juges constitutionnels chargés de valider les résultats des élections des 29 mars et 19 avril, ont opéré le 30 avril a donné lieu à plusieurs jours de vive contestation dans les rues de Bamako, Sikasso ou encore Kayes.Si le RPM est sorti diminué des législatives en nombre de sièges, le président Keïta dispose cependant d’une majorité parlementaire solide avec son parti et ses alliés.Titulaire d’une maîtrise en mathématiques-physique, ancien leader estudiantin et ancien enseignant, Moussa Timbiné a fait quasiment toute sa carrière politique au sein du RPM. Il était premier vice-Président de l’Assemblée dans la législature précédente.Connu pour son langage direct, ce Dogon du centre du Mali pourrait, selon son entourage, s’impliquer davantage dans la résolution de la crise dans le centre du pays, théâtre de violences intercommunautaires meurtrières.