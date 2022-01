Mali : Quelle issue pour l'opération Barkhane ?

Le 22 janvier, un soldat français a été tué au Mali visé par un tir d'obus. Cet événement dramatique pose une question sur l'opération Barkhane qui semble rester dans l'impasse.





La situation dans la région est de plus en plus complexe et après des années d'efforts, les forces militaires françaises sont ciblées au Mali. La tension est à son comble, alors que la menace terroriste devient de plus en plus présente. Les slogans anti-français sont de plus en plus nombreux à Bamako. Une situation délicate dans un contexte de plus en plus tendu.





La France réduit ses effectifs





Depuis plusieurs mois, la France réduit ses effectifs. 5 000 soldats sont déployés au Mali et dans les pays voisins, ils ne seront bientôt plus que 2 500. Moins d'hommes et moins de bases, dans le nord du pays, trois d'entre elles ont fermé. Dans la guerre contre le terrorisme, les autorités le reconnaissent, la France ne peut pas gagner seule.