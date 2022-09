Mali : Serigne Mbaye Thiam reçu par Assimi Goita

Le Ministre de l’eau et de l’assainissement et Président du conseil des ministres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a été reçu en audience hier par Assimi Goita. Une occasion pour Serigne Mbaye Thiam de faire le bilan du Mali à la tête de l’OMVS qu’il juge «élogieux». LePrésident du conseil des ministres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal est revenu sur les réalisations du Mali en tant que Président de la confédération des chefs d’Etats. Il a notamment évoqué l’une des réalisations majeures à savoir la mise en production du barrage hydroélectrique de Gouina lancé en 2013 et concrétisé cette année. « C’est en 2017 lorsque le haut-commissaire actuel a pris fonction qu’il a pris le taureau par les cornes pour faire démarrer les travaux », a salué Serigne Mbaye Thiam. Il ajoute que c’est le 21 mars 2022 que les premiers kilos watt d’électricité de ce barrage ont été injectés dans le réseau au bénéfice des populations maliennes, mauritaniennes et sénégalaises. Des avancements ont aussi été notés sur le projet de navigation, une des trois piliers de l’OMVS.