Mali: six civils tués dimanche près de la localité de Douentza, dans le centre

Six civils ont été tués dimanche près de la localité de Douentza (au nord de Mopti) dans le centre du Mali par des hommes armés. Les victimes, parmi lesquelles on compte également treize blessés dont cinq cas graves, circulaient dans un véhicule de transport public. L’attaque a été attribuée à de présumés jihadistes qui circulaient à motos. L’armée malienne affirme avoir dépêché sur place des hommes et du matériel pour assurer la sécurité des populations.