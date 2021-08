Mali : Un an après le putsch, que devient Ibrahim Boubacar Keïta?

L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. AFP/File

Il y a exactement un an qu'il n'est plus apparu en public. Pas de déclaration officielle non plus. Lorsqu'il n'est pas à son domicile privé de Bamako, il passe le plus clair de son temps à Abou Dhabi, pour des séjours privés au cours desquels il s'occupe de sa santé. Que devient l'ancien président malien ?





On pourrait l'appeler "le Sage" ou "l'ermite de Sébénikoro". Sébénikoro est le quartier de Bamako où se trouve le domicile cossu de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). Renversé il y a un an, il a un nouveau look : lunettes d'étudiant, voire d'intellectuel, et petite barbe blanche bien taillée.





Sa tenue préférée reste le blanc. Et c'est emmitouflé dans un boubou traditionnel de cette couleur qu'il a récemment pris la pose aux côtés de son épouse Amy. Et comme pour marquer son terrain, il la tient par l‘épaule. La photo a fait le tour des réseaux sociaux.





IBK n'a pas officiellement parlé depuis son départ forcé du pouvoir. Il s'est imposé un devoir de réserve, selon son entourage.





Télévision et lecture





Ses hobbies ? Il regarde beaucoup la télévision et il lit. Homme de culture reconnu, il a par exemple récemment lu La pensée blanche de l'ancien footballeur français Lilian Thuram. L'homme reçoit à nouveau. Il écoute beaucoup. La politique pour lui ? C'est une page tournée, pour le moment en tout cas.