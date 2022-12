Mali : Un homme condamné à la prison à vie pour terrorisme

Issa Ag Ayouba, alias Seif a été reconnu coupable d’actes de terrorisme par appartenance à un groupe de combat en relation avec une entreprise terroriste

Au Mali, la justice a eu la main lourde contre un homme accusé de terrorisme. Il a été condamné mardi 22 novembre 2022 à la prison à vie. Issa Ag Ayouba, alias Seif doit en plus, s’acquitter d’une amende de 5 millions de francs Cfa et des dommages et intérêts fixés à 2 millions. Seif a été reconnu coupable d’actes de terrorisme par appartenance à un groupe de combat en relation avec une entreprise terroriste, détention, port, transport d’armes et de munitions en relation avec une entreprise terroriste.





Le prévenu avait été capturé le 09 mars 2021, à Gossi par les soldats de la force Barkhane. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur AK 47 et deux chargeurs garnis de munitions de guerre. Seif est alors suspecté d’appartenir au Rassemblement pour la victoire de l’islam et des musulmans, un groupe armé qui sévit à Gossi, dans le cercle de Gourma-Rharous, au Nord du Mali.





Enrôlé de force ?





A la barre, l’accusé a reconnu qu’il faisait partie du groupe terroriste, mais précise tout de même qu’il n’y a pas adhéré librement. Il aurait été enrôlé de force par le Rassemblement pour la victoire de l’islam et des musulmans après que ces terroristes ont assassiné son grand frère Souleymane Ag Ayouba. Seif ajoute qu’il a ensuite été amené au siège du groupe à Marmamr,