Mali : Un ministre nigérien indexe le « patriotisme frelaté » de la junte, Choguel Maïga lui répond

En visite de travail à Paris, le ministre des Affaires étrangères du Niger, Hassoumi Massaoudou, n’y est pas allé de main morte à propos du gouvernement de transition au Mali. « Nous ne comprenons pas que des chefs militaires qui ont échoué sur le terrain de la guerre, prennent le pouvoir politique et au nom d’un patriotisme frelaté, font appel à des mercenaires pour défendre l’intégrité de leur territoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et pourtant ils prétendent être des patriotes », a-t-il déclaré jeudi lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Ce dernier en a rajouté une couche : « Cette junte est illégitime et prend des mesures irresponsables. Elle porte l'entière responsabilité du retrait des forces danoises et s'isole davantage encore de ses partenaires internationaux ».





La réponse des autorités maliennes ne s’est pas fait attendre. Et c’est le Premier Ministre de la transition, Choguel Kokalla Maiga, qui s’en est chargé : « Nous avons été surpris d’entendre le ministre des Affaires étrangères du Niger sortir donner une conférence de presse comme s’il était obligé d’insulter notre peuple. Comment un représentant d’un État peut traiter un peuple de patriotisme frelaté?Ne connaît-il pas le sens du patriotisme ? D’où vient ce monsieur »?, s'interroge-t-il. Poursuivant, le chef du gouvernement malien a tenu à relativiser les propos du ministre nigérien. « Nous sommes convaincus que le peuple nigérien dans sa grande majorité ne partage pas cette opinion », pense-t-il.