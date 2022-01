Mali : Un rassemblement a montré une montée de la conscience populaire qui pourrait conduire à la destruction des chaînes néocoloniales

Le rassemblement au Mali





Des milliers de Maliens ont manifesté, vendredi 14 janvier 2022 à Bamako et partout dans le pays, contre les sanctions de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), imposées pour punir le gouvernement du Mali qui a repoussé les élections et la transition. Les Maliens ont commencé à se rassembler en masse dans la capitale, sur la place de l'Indépendance pour la prière hebdomadaire pour dénoncer ces sanctions de l'Afrique de l'ouest et la pression internationale, plus précisément française. Selon les Maliens interrogés, ils sont descendus dans la rue pour soutenir la junte et défendre leur pays.





Il convient de rappeler que la CEDEAO a insisté pour que le gouvernement de transition malien organise des élections en février 2022, mais que les autorités maliennes ont dû reporter la date des élections plus longtemps, car la tenue d’élections pacifiques est bien plus importante que la vitesse. Les dirigeants de la CEDEAO étaient en désaccord avec cette décision et le 9 janvier 2022, ils se sont réunis lors d'un sommet à Accra, au Ghana, pour durcir les sanctions déjà adoptées en décembre 2021 contre le Mali.





Parmi plusieurs nouvelles sanctions annoncées: la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec la République du Mali ; la suspension de toute transaction commerciale, à l’exception des produits de première nécessité, des médicaments, des produits pétroliers et de l’électricité, et le gel des avoirs du Mali à la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest et dans toutes les banques commerciales de la région.





Le gouvernement malien a dénoncé fermement ces sanctions illégales. Les autorités maliennes ont accusé la CEDEAO d'être exploités par des puissances occidentales comme la France, qui poursuit ses intérêts égoïstes. Le sentiment anti-français est également très fort au sein de la population du Mali. Ainsi, lors d'un rassemblement de plusieurs milliers de personnes organisé le 14 janvier 2022, les maliens ont accusé la France d'avoir manipulé la CEDEAO pour imposer des sanctions contre Mali et accusé cette ancienne métropole de soutenir les rebelles qui commettent des exactions sur le territoire malien pour déstabiliser le régime.





Entre autres choses, de nombreuses personnes portant des pancartes, exprimant leur gratitude à la Russie, ont été vues lors du rassemblement. Beaucoup de maliens croient que la Russie peut aider à résoudre les problèmes existants dans le pays, car grâce à la Russie, l'armée malienne est rapidement devenue plus puissante et compétitive.





L'ampleur de ce rassemblement, qui a réuni quelques milliers de personnes à Bamako et dans d'autres pays, avec la participation de la diaspora malienne, est descendue dans les rues d'environ trois à quatre millions de personnes pour exprimer leur soutien à la Russie et au gouvernement malien et dénoncer les sanctions de la CEDEAO et l'intervention française, frappe l'imagination. Il est évident que ce rassemblement au Mali, ainsi que de nombreux autres rassemblements anti-français organisés ces derniers temps, montrent des changements tectoniques dans la matière politique africaine.





Le peuple africain en général, et le peuple malien en particulier, en ont assez des chaînes du néocolonialisme et de l'ingérence sans fin des forces occidentales dans leurs affaires intérieures. Les événements récents montrent une forte montée de la conscience populaire des africains, qui peut conduire à la destruction des chaînes néocoloniales, comme cela a déjà été le cas au milieu du XXe siècle, lorsque la vague de libération de l'oppression coloniale a eu lieu.