Mali : Un Sénégalais incriminé dans une prise d’otage

Dans un communiqué publié ce dimanche 27 novembre, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile du Mali a informé qu’une unité spéciale des Forces de Sécurité est intervenue pour libérer des otages et appréhender les membres d'un groupe de criminels et de narcotrafiquants qui les détenaient à Missabougou (Bamako).





La note renseigne que l’opération a été menée sur la base de renseignements “minutieusement exploités qui ont permis de libérer dix (10) otages dont trois (03) femmes et six (06) enfants et arrêter quatre (04) criminels dont un Franco-sénégalais, deux Français et un Franco-malien.