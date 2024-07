Mali : Vers la production de munitions et l’assemblage de blindés à Bamako ?

Le ministre malien de la défense Sadio Camara

Au Mali, le Conseil national de la transition (CNT) a voté le jeudi 04 juillet dernier, le projet de loi autorisant la ratification de l’accord sur la coopération militaire et technique signé entre Bamako et Moscou en mars 2003. L’accord en question porte entre autres sur l’exploitation, la réparation, la modernisation des armements et l’octroi d’autres services à caractère militaire et technique au Mali.





C’est « presque finalisé »





Initiateur du projet de loi, le ministre malien de la défense Sadio Camara était présent à la plénière du CNT le jeudi dernier. Selon Sputnik , il a annoncé d’autres accords portant sur la production de munitions et l’assemblage de blindés au Mali. C’est « presque finalisé », a t-il assuré, d’après l’Agence de presse russe.