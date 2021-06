Mali: Voici la liste du nouveau gouvernement

Fraîchement nommé par le nouveau président de la transition malienne, Assimi Goïta, le nouveau Premier ministre malien, Choguel Maiga, vient de mettre en place son gouvernement. Les nouveaux hommes forts de Bamako qui avaient donné rendez-vous dimanche pour l’installation de la nouvelle équipe gouvernementale, ont pris de l’avance sur leur timing.



Cet attelage gouvernemental est composé de 25 ministres et 3 ministres délégués (voir les photos ci-après). Maïga et son équipe auront la charge de mener à bien les deux années et deux mois de transition qui restent afin de tourner la page de l’instabilité politique au Mali.