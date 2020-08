Mali : Voici les 4 présidents victimes de coups d'Etat

Du 22 mars au 12 avril 2012, le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l’État (Cnrdre) constituait l'autorité suprême du Mali avec, à sa tête, le capitaine Amadou Sanogo dont le porte-parole était le lieutenant Amadou Konaré.Ce comité était composé essentiellement de sous-officiers et son siège se trouvait au camp militaire de Kati. Mais, peu de temps après le coup d'Etat, le Mali est finalement coupé en deux, suite aux victoires des rebelles touaregs soutenus par des groupes djihadistes dans le Nord.La proclamation de l'Azawad en tant qu’État et le blocus imposé par la Cedeao obligent la junte et le Cnrdre à rendre le pouvoir aux civils.Les élections présidentielles «libres» et «démocratiques» du 11 août 2013 ont consacré la victoire d'Ibrahim Boubacar Keita (IBK). Ce dernier, réélu le 13 août 2018, est forcée à quitter toutes ses fonctions, tard dans la soirée du 18 août 2020.