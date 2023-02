Mamadi Doumbouya met la pression à ses ministres concernant le rapatriement des avoirs de l’Etat

Mamadi Doumbouya

L’intransigeant président de la transition guinéenne a encore frappé. Le 12 janvier, lors d’un conseil des ministres, le colonel Mamadi Doumbouya avait ordonné que des décisions soient prises par rapport au rapatriement des avoirs de l’Etat à la banque centrale et à la banque d’investissement de Guinée (BNIG).





Au cours du conseil des ministres du jeudi 2 janvier, le Président de la Transition a mis en demeure les Ministres concernés de lui apporter des éclaircissements non seulement sur le montant des avoirs rapatriés à date à la Banque Centrale et à la Banque Nationale d’Investissement de Guinée (BNIG) au compte des EPA et sociétés publiques, mais aussi sur le nombre d’entités qui ne sont pas encore exécutées, moyennant justifications.