Mamou Daffé : Le Nouveau Ministre de la Culture du Mali, Un Homme de Culture Engagé et Visionnaire

Mamou Daffé, récemment nommé Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali, est une figure incontournable du secteur culturel africain. Entrepreneur créatif et passionné de culture, il a marqué de son empreinte le paysage culturel malien et panafricain grâce à des initiatives majeures, des projets de grande envergure et un engagement sans faille pour la promotion des arts et de la culture. À la tête de plusieurs réalisations artistiques et culturelles, il incarne un modèle d’entrepreneurship culturel innovant, inclusif et durable, soutenant et formant des générations entières d'acteurs culturels qui ont contribué à faire rayonner le Mali à l'international.





Mamou Daffé est surtout connu pour avoir lancé le Festival sur le Niger en 2004, qui est devenu l’un des événements culturels les plus prestigieux du Mali. Ce festival a permis de promouvoir la musique et les arts africains à l’échelle internationale, tout en offrant un moteur économique et social pour la région de Ségou. Parallèlement à cet événement, il fonde le Centre Culturel Kôrè en 2011, un lieu de formation et de préservation du patrimoine culturel malien et africain. Le centre Korè joue également un rôle crucial dans le développement de nouveaux talents artistiques à travers l'Institut Kôrè des Arts & Métiers qui forme des professionnels du secteur culturel.





Mamou Daffé est également à l’origine de l'Entrepreneuriat Culturel Maaya (ECM), un modèle qui allie culture et développement local, aujourd’hui enseigné dans plusieurs pays africains. Son engagement pour l’entrepreneuriat culturel a donné naissance à des projets tels que Smarts-Ségou, qui valorise les produits locaux et encourage un développement économique durable. À travers ces initiatives, il démontre que la culture peut être un levier puissant pour le développement économique et social.





Au niveau panafricain, Daffé a dirigé Arterial Network, un réseau d'acteurs culturels africains, et a cofondé le Fonds Africain pour la Culture (ACF), destiné à soutenir des projets culturels à travers le continent. Son rôle en tant que Vice-président du Conseil International de la Musique (IMC) de l’UNESCO témoigne de son influence à l’échelle mondiale.





En plus de ses réalisations, Mamou Daffé a soutenu de nombreux artistes maliens qui, grâce à ses initiatives, ont pu se faire connaître et réussir à l’international. Ses efforts lui ont valu plusieurs distinctions, dont le titre d'Officier de l’Ordre national du Mali en 2019, ainsi que des titres de Citoyen d’honneur de la ville et de la région de Ségou.





En tant que ministre, Mamou Daffé incarne un modèle de leadership visionnaire, et son travail continue d'inspirer les générations futures à utiliser la culture comme un moteur de développement durable.