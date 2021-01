Marché Umoa : Le Sénégal lève près de 80 milliards F Cfa

Le Sénégal vient de lever 79,8 milliards F Cfa sur le marché financier de l’Umoa. L’opération a été lancée le 15 janvier 2021 à travers la direction de la comptabilité publique et du Trésor. Il s’agit d’émission d’obligations assimilables du trésor de 3 ans et 5 ans avec 36 et 60 mois de maturité.Dakar cherchait 75 milliards, mais les résultats publiés le 18 janvier indiquent que le pays s’est retrouvé avec plus de 84,805 milliards, ce qui fait un taux de couverture de 113,07%. Le ministère des Finances a donc rejeté les 5,005 milliards pour ne retenir finalement que 79,8 milliards, soit 94,10% de taux d’absorption.«Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Le paiement des intérêts se fera à un taux d’intérêt de 5,6000% l’an dès la première année », souligne le site Umoa-Titres à propos des obligations sur 3 ans. Pour les obligations sur 5 ans, le taux d’intérêt est de 5,7%, ajoute la même source.