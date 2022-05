Maroc : face aux prix qui flambent, hausse du salaire minimum

L’accord a été signé entre le gouvernement, les principaux syndicats et le patronat dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services.



Le gouvernement du Maroc a signé samedi 30 avril un « accord social » avec les principaux syndicats du pays et le patronat autour d’une mesure phare : une augmentation du salaire minimum dans le privé et le public à la veille de la fête du travail du 1er mai.



L’accord prévoit une revalorisation du salaire minimum de 10 % sur deux ans dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services. Le salaire minimum est fixé actuellement à 2 638 dirhams net (250 euros), hors secteur agricole, détaille un communiqué des services du premier ministre.





Dans le public, le salaire minimum passera à 3 500 dirhams net (quelque 332 euros), alors qu’il est aujourd’hui de 3 362 dirhams (près de 320 euros). Le salaire minimum avait déjà été augmenté de 10 % sur deux ans en 2019. L’exécutif dit vouloir faire converger aussi les salaires agricoles vers ceux des autres secteurs privés. Il s’engage également à augmenter les allocations familiales pour les quatrième, cinquième et sixième enfants dans les secteurs public et privé.