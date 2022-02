Maroc : le petit Rayan, extrait du puits, est mort

Le petit Rayan, cinq ans, a été évacué par les secouristes ce samedi soir du puits dans lequel il était tombé depuis mardi, non loin de la localité de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen, au nord du Maroc sous les applaudissements. Mais quelques minutes après avoir été extrait du puits, son décès a été annoncé par les autorités. Selon un communiqué officiel relayé par les médias marocains, le roi Mohammed VI a appelé ses parents pour leur adresser ses condoléances.



Le garçonnet était tombé accidentellement dans ce puits asséché de 32 mètres de profondeur, étroit et difficile d’accès, creusé près de la résidence familiale dans un village. Depuis, tout le pays retenait son souffle et les secours s’affairaient pour tenter de le sauver. Les secouristes ont avancé très lentement samedi dans le tunnel menant à la poche où se trouve le petit garçon.