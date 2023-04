Maroc : saisies de plus de 5 tonnes de cannabis et 60 kilos de cocaïne à Tanger

La police marocaine a saisi samedi 5,4 tonnes de résine de cannabis dans le port de Tanger Med, à bord d'un camion à destination de l'Espagne, selon la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).



Des agents de la Sûreté nationale et des Douanes ont "mis en échec une tentative de trafic international de 5 tonnes et 438 kilos de +chira+ (ndlr: résine de cannabis) qui se trouvaient à bord d'un camion de transport international de marchandises", précise la DGSN dans un communiqué.



Selon les premiers éléments de l'enquête de la police judiciaire du port de Tanger Med, le chauffeur du camion a tenté d'utiliser des documents d'export falsifiés alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Espagne.



Le chauffeur, un Marocain âgé de 45 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.



La drogue, sous forme de plaques, était dissimulée dans des cavités spécialement aménagées dans la remorque et le châssis du camion, a détaillé la même source.



Le royaume chérifien est le premier producteur mondial de résine de cannabis, selon l’ONU.



En 2022, la police marocaine avait saisi près de 100 tonnes de résine de cannabis, soit une diminution de moitié par rapport à l'année précédente, d'après un bilan annuel de la DGSN.



Par ailleurs, lors d'une autre opération de la police et des douanes, près de 60 kilos de cocaïne ont été découverts jeudi à l'intérieur d'un conteneur frigorifique, également dans le port de Tanger Med, selon la police locale.



La cargaison de cocaïne étaient emballée dans des entrailles de thon en provenance de l'Équateur et à destination de l'Espagne.



Depuis plusieurs années, la police marocaine multiplie les saisies importantes de cocaïne, les cartels sud-américains se servant du pays maghrébin comme d'une plaque tournante vers l'Europe.



Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet de Tanger en coordination avec Interpol.



Le site de Tanger Med, sur la côte septentrionale du Maroc, abrite un important complexe industrialo-portuaire, séparé de l'Espagne par le détroit de Gibraltar.