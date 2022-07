Maroc: Un basketteur sénégalais périt dans un accident de la route

Ibrahima Faye Joueur de l'Olympique Club de Youssoufia Basketball du Maroc

Joueur de l'Olympique Club de Youssoufia Basketball du Maroc, le Sénégalais Ibrahima Faye est rappelé à Dieu, vendredi 1er juillet 2022, dans un accident de la route survenu à Casablanca. La triste nouvelle est donnée par le club marocain à travers une note. Il évoluait à l’Olympique Club de Youssoufia Basketball, un club de D2 au Maroc. Ce sénégalais a malheureusement rendu l’âme hier vendredi. https://t.co/vjqEXo1sU1 — Sport News Africa (@snewsafrica) July 2, 2022

«C'est avec une grande tristesse que nous avons reçu la nouvelle du décès du joueur de l'Olympique Club Youssoufia de basketball Ibrahima, un bon joueur et éduqué. En cette douloureuse tragédie, nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille du défunt, à ses amis, à sa famille et à ses proches», écrit le club.