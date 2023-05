Maroc: vers la généralisation de l'enseignement de l'anglais dès le collège

Le Maroc se dirige vers la généralisation progressive de l'enseignement de la langue anglaise dès la première année du collège dans le service public, afin de favoriser la diversité linguistique, a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l'Education nationale.





Cette mesure a également pour objectif d'instaurer "l'égalité des chances" entre les écoles publiques et les établissements privés, où la langue de Shakespeare est enseignée dès le primaire, a expliqué à l'AFP Mohammed Zerouali, directeur des programmes au ministère de l'Education.





L'anglais est actuellement enseigné à partir de la troisième année du collège public mais le ministère prévoit d'étendre progressivement son enseignement à 10% des élèves de première année et 50% des collégiens en deuxième année, dès la prochaine rentrée, a précisé M. Zerouali.





La généralisation de l'apprentissage de l'anglais dans tous les collèges publics est prévue pour la rentrée 2025-2026.





Ce projet vise à établir "le pluralisme linguistique de manière progressive et équilibrée", souligne une circulaire de l'Education nationale obtenue par l'AFP. Le français est aujourd'hui la langue étrangère la plus pratiquée, et de loin, au Maroc.





La réforme s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'un vaste projet de réforme des programmes scolaires au regard des déficits d'apprentissage des élèves marocains, notamment en langues (y compris l'arabe), selon un rapport du Conseil supérieur de l'éducation, un organisme public consultatif, en 2021.





Elle vise ainsi "à concrétiser les valeurs de l'équité et l'égalité des chances", précise M. Zerouali.





Les dysfonctionnements structurels qui plombent l'école publique marocaine poussent beaucoup de familles, même les moins aisées, à confier leurs enfants à des écoles privées ou à des établissements étrangers où l'anglais est enseigné dès le plus jeune âge.





L'enseignement public s'apparente à "une machine à reproduire les inégalités au sein de la société", s'alarmait le même rapport.





Le ministère de l'Education a aussi l'intention de revoir les programmes d'enseignement du français, appris dès le primaire, "afin de renforcer les capacités des élèves" dans la langue de Molière, a ajouté M. Zerouali.