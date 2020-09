Massacre du 28 septembre en Guinée : 11 ans après, les victimes réclament toujours justice

Un lundi après-midi, il y a onze ans de cela, avant que le président guinéen Alpha Condé ne prenne ses fonctions, les forces de sécurité ont fait irruption dans le plus grand stade de Conakry. Ce 28 septembre 2009, les forces armées guinéennes ont alors tué plus de 150 manifestants pacifiques. Des dizaines de femmes ont été violées.

En marge de la célébration des onze ans du massacre du 28 septembre 2009, l’association des parents, amis et victimes du massacre du 28 septembre 2009 ont interpellé les autorités guinéennes à la tenue d'un procès le plus rapidement possible.

« Depuis la pose de la première pierre pour l’extension des locaux devant abriter le procès, le dossier n'a connu aucune avancée significative. Le nouveau ministre de la Justice, à sa prise de fonction, a pris soin de diffuser la liste des magistrats choisis pour conduire le procès », a déclaré la présidente de l'AVIPA. Cette dernière indique par ailleurs toute la tragédie qu'a causé cet événement douloureux qui pour les victimes peinent toujours à tourner la page.

Ces évènements douloureux du 28 septembre 2009, dit-elle, traduisent « une page sombre de l’histoire de notre pays ; où des pauvres innocents, en quête de liberté et de démocratie ont été injustement assassinés et brimés dans leur chair ».a