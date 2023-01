Mauritanie : actuellement jugé pour corruption, l’ex-président Aziz probable candidat aux législatives

l’ex-président Aziz probable candidat aux législatives

En Mauritanie, tout le monde n’a pas tourné le dos à Mohamed Ould Abdel Aziz, actuellement jugé pour corruption. L’ex-dirigeant peut compter sur le soutien du parti Ribat. Son président, Saad Ould Louleid, a annoncé ce weekend que M. Aziz conduira les candidats de la formation politique aux prochaines élections législatives. En clair, l'ex-dirigeant a été placé à la tête des listes de candidats. C'est Mauriweb qui donne l'information.





Le défendre devant tous les tribunaux





Ould Louleid promet de défendre la candidature de l’ancien président devant tous les tribunaux et même devant le conseil constitutionnel. Il dit être persuadé que les Mauritaniens voteront pour Aziz même s’il est en prison. En effet, l’ancien président n’est plus libre de ses mouvements. Il a été arrêté avant le début de son procès le mercredi 25 janvier dernier. L’homme est accusé de corruption, d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent.