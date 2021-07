Mauritanie : Mohamed Ould Abdel Aziz en détention refuse de recevoir le président de la CNDH

L’ancien président mauritanien est toujours en détention préventive dans une villa à l’école de police de Nouakchott. Poursuivi pour des présumés faits de corruption, détournements de biens publics et blanchiment d’argent qu’il a toujours niés, l’ex-chef de l’État reçoit ses avocats et sa fille aînée. Samedi 26 juin, Mohamed Ould Abdel Aziz a refusé de recevoir le président de la Commission nationale des droits de l’homme, Ahmed Salem Ould Bouhoubeyni qui s’est dit surpris.



J’ai personnellement dirigé une mission de la Commission nationale des droits de l’homme qui a visité la villa où se trouve détenu l’ancien président. J’ai été installé dans un salon climatisé bien meublé devant lequel se trouve une salle de sport. Malheureusement, je n’ai pas eu accès au reste de la villa, et particulièrement à la chambre dans laquelle il se trouvait. Tout simplement parce qu’il n’a pas jugé cette rencontre opportune pour des raisons qui lui sont propres et que nous respectons.