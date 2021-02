MAURITANIE : Mohamed Ould Bouamatou définitivement blanchi

Après la justice mauritanienne, la justice marocaine a levé toutes les poursuites contre l’homme d’affaires et actionnaire de Mondafrique Mohamed Ould Bouamatou. Les charges retenues contre lui relèvent d’une opération savamment orchestrée dans le but d’accabler cet opposant à l’ancien Président mauritanien.





Après son retour, le 10 mars 2020, en Mauritanie où les poursuites judiciaires engagées à son encontre par l’ex-Président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, avaient été levées par le nouveau chef de l’Etat, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la faveur d’un non-lieu prononcé par le tribunal de Nouakchott, l’homme d’affaires mauritanien Mohamed Ould Bouamatou se voit aujourd’hui blanchi au Maroc.En effet, outre l’annulation par la justice mauritanienne de la commission rogatoire émise auprès des autorités judiciaires marocaines à l’encontre de l’homme d’affaires mauritanien, on apprend de source judiciaire marocaine que les éléments à charge communiqués par l’ex-président mauritanien Ould Abdelaziz aux autorités marocaines contre Ould Bouamatou ne reposent pas sur des faits véridiques.Les charges qui avaient pesé sur l’homme d’affaires mauritanien, en particulier la paternité de la diffusion, en décembre 2018, sur les réseaux sociaux d’images de prétendus passeports marocains, supposés appartenir à l’ex-chef de l’Etat mauritanien et à un membre de sa famille, relèvent de la pure machination et ne sont que le fruit d’une opération savamment orchestrée dans le but d’accabler cet opposant à l’ancien Président mauritanien.Avec Mondafrique