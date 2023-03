Migrants en Tunisie: la star du tennis Ons Jabeur solidaire des Africains

La Tunisienne Ons Jabeur, star mondiale du tennis, a dit mercredi sa "fierté" d'être une femme africaine et défendu "le droit de chacun à vivre dans la dignité", après un discours dénoncé comme "raciste" du président Kais Saied sur les migrants africains illégaux.





"Aujourd'hui, c'est la journée zéro discrimination. En tant que fière femme tunisienne, arabe et africaine, je célèbre le droit de chacun à vivre dans la dignité", a écrit Ons Jabeur sur son compte Twitter.





Elle a joint à son tweet une photo d'un timbre postal tunisien émis le 15 avril 1961 célébrant la "Journée de l'Afrique" et sur lequel deux mains, une blanche et l'autre noire, s'entrelacent.





Le président tunisien Kais Saied a appelé le 21 février à des "mesures urgentes" contre l'immigration clandestine de ressortissants d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de "violence et de crimes" et relevait d'une "entreprise criminelle" destinée à "changer la composition démographique" du pays.





Ce discours, condamné par des ONG comme "raciste et haineux" a provoqué un tollé et semé un vent de panique chez les migrants subsahariens en Tunisie qui font état depuis d'une recrudescence des agressions les visant et se sont précipités par dizaines à leurs ambassades pour être rapatriés.





Un autre sportif tunisien, l'ex-footballeur international Radhi Jaidi qui fait partie de la minorité noire de Tunisie (10 à 15% de la population) avait exprimé sa solidarité avec les migrants africains en tweetant ce week-end: "Je suis Africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi".