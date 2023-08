Migrants éthiopiens: Paris appelle les Saoudiens à "une enquête transparente"

La France a indiqué mardi qu'elle avait pris "note" du rapport publié par Human Rights Watch accusant des gardes-frontières saoudiens d'avoir tué des "centaines" de migrants éthiopiens et appelé les autorités saoudiennes "à conduire une enquête transparente sur ces allégations". "La France suit étroitement le respect des droits de l'Homme en Arabie saoudite et au Yémen", souligne le ministère français des Affaires étrangères dans une déclaration à l'AFP. "Nous abordons ces questions avec les autorités saoudiennes, y compris au plus haut niveau, et les appelons au respect du droit international et à la protection des populations civiles", a ajouté le Quai d'Orsay.