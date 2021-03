Mimi Touré félicite la nouvelle présidente de la Tanzanie

L'ancienne Première ministre Aminata Mimi Touré a adressé ses vives félicitations à la nouvelle présidente de la Tanzanie.





"J'adresse mes vives félicitations à la nouvelle Présidente de la Tanzanie Mme Samia Suluhu Hassan. Que Allah l'accompagne dans sa mission à la tête de son pays. Yes, we can!", a réagi Aminata Touré dans une note reçue.