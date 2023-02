Mort d'Idriss Déby au Tchad : début d'un procès collectif de 454 rebelles

Mort d'Idriss Déby au Tchad

Le procès collectif de 454 rebelles présumés au Tchad, tous accusés notamment de l'"assassinat" de l'ancien président Idriss Déby Itno tué au front en 2021 lors de leur offensive, s'est ouvert lundi à huis clos dans une prison, ont annoncé à l'AFP le procureur général et des avocats.





L'audience de la Cour criminelle de la Cour d'Appel de N'Djamena, à huis clos dans l'enceinte de la prison de Klessoum, à une vingtaine de km au sud-est de la capitale, a été ajournée à mercredi aussitôt après la lecture de l'acte d'accusation, ont précisé ces sources.





Les accusés sont "plus de 400" a déclaré à l'AFP le procureur général de N'Djamena Mahamat El-Hadj Abba Nana. "Ils sont 454 accusés", dont 386 présents à l'audience, ont détaillé des avocats à l'AFP. Ils sont également jugés entre autres pour "terrorisme" et "atteinte à la sûreté de l'Etat".