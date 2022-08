Mort de 50 civils : L’ONU accuse l'armée malienne et Wagner

Une opération de soldats maliens accompagnés de "personnel militaire étranger" a fait au moins 50 morts civils en avril, sur un total de 96 civils tués au cours du 2ème trimestre lors d'opérations de l'armée, a indiqué mercredi la mission de l'ONU.