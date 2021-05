Nations Unies: L’ancien Cemga Birame Diop nommé conseiller militaire au Département des opérations de paix

L’ancien chef d’État-major général des armées sénégalaises, Le Général Birame Diop vient être promu à l’Onu. En effet, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination du lieutenant-général Birame Diop du Sénégal au poste de conseiller militaire au Département des opérations de paix (DPO).



Il succède ainsi au lieutenant-général Carlos Humberto Loitey de l'Uruguay, à qui le Secrétaire général a témoigné toute sa reconnaissance pour son « dévouement au service de l'Organisation et de son importante contribution à l'avancement des travaux des composantes militaires dans les opérations de paix et au renforcement du partenariat avec les troupes des pays contributeurs », indique l’Onu dans un communiqué.



Général Diop débarque à l’Onu avec, dans ses valises, un background de 30 ans d’expérience militaire et d’ancien Cemga. Ancien conseiller à la sécurité nationale auprès du président du Sénégal, le Général Birame Diop était jusqu’à Avril 2021, chef d'état-major Général des forces armées et Général de corps d’armes de l'armée de l'air.



Au niveau international, il a aussi fait ses preuves. Il a été adjoint puis chef des opérations aériennes à la Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUC) de 2002 à 2003 avant d’être détaché auprès des organisations non gouvernementales partenaires pour le changement démocratique de 2009 à 2013.



Bardé de gallons et de diplômes



Des diplômes, l’ancien Cemga en est bardé. En effet, diplômé de la Royal Air Academy au Maroc, il est également titulaire d'un diplôme de l'Air Command and Staff College de l'Université de l'Air aux États-Unis d'Amérique et d'un diplôme de War College du French War College.



A l’Onu il ne sera point dépaysé puisqu’en plus d’avoir participé à de nombreuses opérations, mais aussi signale le communiqué de l’Onu, « il parle couramment le français et l'anglais ».



Dans son staff, il sera accompagné du général de division Maureen O’Brien, d’Irlande, qui a été nommée par le Secrétaire général au poste de Conseiller militaire adjoint. L’Irlandaise apporte avec elle plus de deux décennies d'expérience dans le domaine des opérations de paix. Elle a récemment été promue commandant adjoint puis commandant par intérim au sein de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (FNUOD). Elle est d’ailleurs la première femme officier général à occuper ce poste.



Le général de brigade Mohammad Nazmul Haque du Bangladesh se joindra à la nouvelle équipe de direction en tant que chef d'état-major du Bureau des affaires militaires, indiquent les Nations Unies.