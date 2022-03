Naufrage au large du Maroc : 44 morts, dont deux bébés

Naufrage aux Iles Canaries

Une embarcation ayant à son bord 61 personnes en route vers les Canaries, a fait naufrage, ce weekend. Quarante-quatre passagers, dont des femmes et des enfants, sont morts noyés, a annoncé l'Ong Caminando Fronteras.





D'après les informations de l'organisation non-gouvernementale, l'embarcation pneumatique a fait naufrage en se dirigeant vers l'archipel espagnol des Canaries, situé à une centaine de kilomètres de Tarfaya.





La route maritime vers l'Espagne reste de plus en plus macabre, avec plus de 4 000 décès recensés en 2021.





Malgré sa dangerosité, en raison des courants, la route maritime vers les Canaries est de plus en plus empruntée ces dernières années par les migrants désireux de rejoindre l'Europe.