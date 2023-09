Niger : annulation de plus de 990 passeports diplomatiques de personnalités du pouvoir déchu

Le régime militaire issu d'un coup d'Etat au Niger a annoncé jeudi l'annulation de plus de 990 passeports diplomatiques détenus par des personnalités nigériennes et étrangères travaillant pour le pouvoir déchu, selon l'Agence nigérienne de presse (ANP, officielle).





Le ministère nigérien des Affaires étrangères a notifié ces annulations dans une correspondance adressée aux représentations diplomatiques du Niger, précise l'agence.





"J'ai l'honneur de vous faire parvenir (...) la liste des passeports diplomatiques nigériens annulés pour caducité", est-il écrit dans cette la correspondance qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux.





L'annulation concerne plus de 990 passeports diplomatiques détenus par d'anciens responsables d'institutions, ministres, députés, conseillers et conseillers spéciaux précédemment en poste à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale et au cabinet du Premier ministre, a expliqué le ministère.





Une cinquantaine de ces passeports ont été délivrés à des personnalités étrangères, notamment françaises, britanniques, libyennes, américaines, turques et ouest-africaines.





Fin août, le régime militaire avait déjà annulé des passeports diplomatiques de cinq dignitaires du pouvoir renversé qui se trouvent à l'étranger, dont le Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou, le chef de la diplomatie Hassoumi Massoudou et l'ambassadrice du Niger en France, Aïchatou Boulama.