Niger : Ces "héros" revenus du Bénin

Les cinq Nigériens arrêtés au Bénin pour intrusion frauduleuse sur la plateforme pétrolière de Sèmè-Podji, ont regagné leur pays hier jeudi 20 juin, dans la soirée. Ils ont bénéficié d'un accueil triomphal de la part du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine et d’autres membres du gouvernement, à l’instar du ministre du Pétrole Barké Bako Mahaman Moustapha.











Recu par le chef de la junte Abdourahmane Tiani





Certains acteurs de la société civile étaient également présents, tout comme des proches, parents, amis et collègues. Dans la soirée, ils ont été reçus par le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, au palais de la République.





Rappelons que la police béninoise avait arrêté ces représentants du gouvernement nigérien le 5 juin dernier, sur la plateforme pétrolière de Sèmè-Podji. Trois d’entre eux ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis pour « usurpation de titre et usage de données informatiques falsifiées ».





Il s’agit de la directrice générale adjointe de Wapco-Niger Moumouni Hadiza Ibra et des inspecteurs pétroliers Ismael Cissé Ibrahim et Mousbahou Dan Kané. Les deux autres, en l’occurrence Saidou Harouna Oumarou et Abdoul Razak Djibo, avaient été relâchés après leur arrestation.