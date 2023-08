Niger : Des Sénégalais se disent victimes de menaces et interpellent les autorités





Les compatriotes sénégalais vivant au Niger vivent des moments très difficiles. Ce, après que l'Etat du Sénégal a décidé, sous ordre de la CEDEAO, d'envoyer un contingent sénégalais pour une intervention militaire afin de rétablir l'ordre constitutionnel et libérer le président élu Mohamed Bazoum et sa famille des mains des putschistes.





Sur Rfm, un Sénégalais victime de menaces et d'insultes alerte les autorités sur la gravité et la sensibilité de l'affaire. «Ce que je raconte-là, je l'ai vécu personnellement. Il y a quelques jours, dans un restaurant où je prenais mon déjeuner, des gens m'ont insulté et menacé. J'ai gardé le silence, parce que j'étais un seul intrus parmi eux. Je n'ai même pas terminé mon repas. J'ai vite quitté les lieux, par mesure de prudence. C'est comme si c'est nous les Sénégalais qui avons orchestré ce coup d'Etat, alors que nous ne sommes rien dans cette affaire. Certains Nigériens éprouvent tellement de haine et de colère envers nous qu’on ne comprend plus», témoigne Abdou.





Il appelle les autres Sénégalais sur place à faire très attention et invite les autorités sénégalaises à prendre leurs responsabilités avant que l’irréparable ne se produise.