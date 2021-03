Niger : faut-il voir dans les attaques meurtrières une résurgence du groupe État islamique ?

Le Niger a été frappé dans sa partie ouest, proche du Mali, par les attaques les plus meurtrières commises ces dernières années par des jihadistes présumés. Dimanche, 137 personnes ont été tuées ; elles viennent s'ajouter aux 66 morts d'attaques commises six jours plus tôt.











Si les tueries se multiplient, elles ne sont pas pour autant la marque d’un retour en force du groupe État islamique soupçonné d’en être responsable. La preuve de cette résurgence se trouve en revanche dans l’attaque qui a couté la vie à plus d’une trentaine de militaires maliens dans la région de Tessit au Mali voisin, comme l'explique Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements jihadistes.