Niger : fin de calvaire pour 113 Sénégalais expulsés

Un groupe de 113 Sénégalais est rentré du Niger hier, jeudi. Ces derniers ont voyagé à bord d’un vol charter affrété par l’Organisations internationale pour les migrations (OIM).



D’après Le Quotidien, qui donne l’information, ils font partie des 154 migrants de nationalité sénégalaise expulsés du Niger et bloqués depuis quatre mois dans un camp de l’OIM entre Agadez et Arlit. Le journal informe que la quarantaine de personnes restantes rentrera par des vols commerciaux.



Las de leur situation, ces migrants avaient décidé de marcher d’Agadez à Niamey pour rencontrer l’ambassadeur du Sénégal au Niger. Les autorités locales réussiront à les dissuader. Mais leur mouvement d’humeur a porté ses fruits puisque les procédures pour leur rapatriement se sont accélérées par la suite.



Conseillère technique à la direction générale des Sénégalais de l’extérieur, Maguette Seck révèle dans les colonnes du Quotidien que ces migrants recevront une prime de transport pour leur permettre de rentrer chez eux. Ils intégreront ensuite un programme de réinsertion de l’OIM avec en prime une formation et un financement.