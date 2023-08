Niger : L'appel du Pape François

Le pape François a appelé dimanche à une solution diplomatique à la crise au Niger, où les militaires ont pris le pouvoir fin juillet menaçant la stabilité de la région.







"Je suis avec inquiétude ce qui se passe au Niger et je me joins à l'appel des évêques en faveur de la paix dans le pays et de la stabilité au Sahel", a déclaré le pontife de 86 ans après la prière hebdomadaire de l'Angélus.





"Je m'associe par la prière aux efforts de la communauté internationale pour trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour le bien de tous", a-t-il ajouté.