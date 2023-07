Niger: La menace ferme d’Emmanuel Macron aux putschistes

Emmanuel Macron "ne tolèrera aucune attaque contre la France et ses intérêts" au Niger et répliquera "de manière immédiate et intraitable", a fait savoir dimanche l'Elysée alors que des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade de France à Niamey avant d'être dispersées par des grenades lacrymogènes.







"Quiconque s’attaquerait aux ressortissants, à l’armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le Président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts", a indiqué l'Elysée. "La France soutient par ailleurs toutes les initiatives régionales" visant à "la restauration de l’ordre constitutionnel" et au retour du président élu Mohamed Bazoum, renversé par des putschistes.