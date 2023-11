Niger : Le Directeur national de la BCEAO arrêté

Le directeur national de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au Niger, n’est plus libre de ses mouvements. Monsieur Maman Laouali Abdou Rafa, a été arrêté en début de semaine, informe RFI. Il serait actuellement entre les mains des services de la sécurité extérieure.





La junte n’a pas encore communiqué sur les faits qui lui sont reprochés. C’est la deuxième fois que ce représentant local de la banque régionale est privé de sa liberté, rappelle RFI.





La BCEAO a fermé ses agences au Niger depuis début août





Il avait déjà été interpellé au lendemain du putsch du 26 juillet dernier avant d'être relâché après une nuit en cellule. Depuis le 1er août 2023, la BCEAO a fermé « ses agences principales et auxiliaires au Niger, jusqu’à nouvel ordre ». Cette décision a été prise dans le cadre des sanctions économiques et financières infligées à Niamey par l’Uemoa et la Cedeao, après le coup d’Etat.





La junte cherche-t-elle à mettre la pression sur la BCEAO ?







La banque régionale a également gelé les avoirs du gouvernement et des entreprises publiques, informe la radio française. Elle a en plus arrêté d’injecter des liquidités sur les comptes de l’Etat.





Des sources au sein de la BCEAO ont confié à RFI que la junte cherche à mettre la pression sur l’institution financière.