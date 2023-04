Niger: Le général Mahamadou Tarka provoque le Mali et le Burkina Faso

C’était à l’occasion de la célébration de la Fête de la Concorde commémorant la signature (le 24 avril 1995) des accords de paix entre le gouvernement et la rébellion armée, lundi dernier. Au cours de son allocution, le général Mahamadou Tarka dit Abou est revenu sur la situation sécuritaire au Burkina et au Mali. Laquelle est source de polémique, selon plusieurs médias. NetAfrique a relaté que «Abou Tarka a attaqué de façon violente le Mali et le Burkina Faso par rapport à leurs situations sécuritaires qui selon lui ne reflètent pas la réalité sur le terrain». «Il est allé plus loin en parlant de communiqués et propagandes mensongers de ces pays qui refusent la réalité désastreuse, leur réveil sera douloureux a affirmé le Abou Trarka », ajoute la source.

Un extrait de son discours ci-dessous.





«Enfin, dans le cadre de la quatrième type de réponse, la réponse économique, il faut, bien entendu, soutenir les populations éprouvées par les conflits. Les soutenir par une action humanitaire d’urgence mais aussi par la mise en œuvre de projets à impact rapide de type AGR ou HIMO, pour recréer des opportunités économiques pour les jeunes et les autres couches vulnérables de la population.





Notre stratégie ainsi décrite est complète. Elle comporte un volet militaire, un volet sécuritaire, administratif et judiciaire, un volet de dialogue politique et un volet économique. La mise en œuvre de cette stratégie, devrait nous garantir la victoire et nous permettre d’éviter à notre pays le sort de nos voisins où l’Etat a disparu dans plus de la moitié du territoire. Mais il faut que chacun et chacune de nous, se convainc que l’heure est grave pour notre pays. Nous devons changer d’attitude, moins regarder nos intérêts égoïstes et nous intéresser davantage aux sorts de nos paysans, de nos éleveurs, de notre jeunesse.