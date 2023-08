Niger : Quatre ministres et un ancien ministre arrêtés, selon le parti de Bazoum

Quatre ministres, un ancien ministre et le chef du parti de Mohamed Bazoum, président élu renversé par un coup d’Etat mercredi, ont été arrêtés, selon un communiqué du parti présidentiel transmis lundi à l’AFP.





"Après la séquestration du président de la République", Mohamed Bazoum, "les putschistes reviennent à la charge et multiplient les interpellations abusives", a dénoncé le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS).