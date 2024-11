Niger : "Brouille" entre l’Union européenne et la junte, Bruxelles rappelle son ambassadeur à Niamey

Petite tension entre le Niger et l’Union Européenne (Ue) au sujet de l’aide apportée par Bruxelles aux victimes des inondations dans le pays.

Dans un communiqué lu à la télévision nigérienne RTN, hier vendredi, le chef de la diplomatie nigérienne dénonce l’attitude de l’ambassadeur de l’Ue au Niger qui aurait affecté ces subventions aux ONG de manière unilatérale.





Niamey n’a rien demandé





« Le ministre des Affaires étrangères porte à l’attention de l’opinion nationale et internationale que l’Union européenne a mis à la disposition du Niger sans qu’il n’en a fait la demande un appui de 1,3 million d’euros pour l’assistance aux victimes des inondations dans notre pays. Suite à cette mise à disposition, l’ambassadeur de l’Ue au Niger, a de manière unilatérale procédé à l’affectation de ces subventions aux ONG…au mépris des principes de transparence et de bonne coopération avec les autorités nigériennes compétentes qui doivent guider la gestion de l’assistance humanitaire. Pire l’ambassadeur a aussi arbitrairement procédé à la répartition par régions de ladite subvention » renseigne le document.







Au regard de l’attitude du diplomate, « contraire aux principes régissant les relations diplomatiques », les militaires au pouvoir disent avoir décidé de « commanditer un audit sur la gestion des fonds susmentionnés ».





L’UE en désaccord avec les « allégations et justifications avancées par les autorités de transition »





Dans un communiqué, l'Union européenne a exprimé son « profond désaccord avec les allégations et justifications avancées par les autorités de transition », non sans annoncer le rappel de son « Ambassadeur de Niamey pour consultations à Bruxelles ».





L’organisation ajoute que face à la crise que traverse le Niger, elle a toujours indiqué vouloir continuer à soutenir la population. « L’aide humanitaire est essentielle, elle est apportée de manière neutre, impartiale et indépendante, et est mise en œuvre par des agences des Nations unies et des organisations et ONG internationales. Rien ne devrait justifier l’instrumentalisation de l’aide humanitaire a des fins politiques » souligne le communiqué des 27.







En tout cas, la junte nigérienne leur demande de faire un « audit pour savoir l’usage et la destination réelle des sommes allouées aux ONG concernées ».