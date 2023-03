Niger: un poste-frontière avec le Burkina incendié par des hommes armés

Des "hommes lourdement armés" ont attaqué et incendié samedi un poste-frontière entre le Niger et le Burkina Faso, à Makalondi, sans faire de victimes, ont rapporté dimanche à l'AFP des sources locales. "L'attaque a eu lieu samedi vers 18H30 GMT et a été menée par des hommes armés non identifiés.





Il y a eu d'importants dégâts matériels: les locaux du poste de police et des véhicules ont été incendiés", a indiqué à l'AFP un élu local. Les assaillants "étaient venus à bord de deux véhicules et des motos", a souligné cet élu assurant que l'attaque "n'a pas fait de victimes". Une autre source locale a déclaré à l'AFP que ce sont des "terroristes lourdement armés" qui ont mené l'attaque contre le poste de police. Le gouvernement nigérien n'avait pas confirmé l'attaque dimanche soir.





Le poste de police de Makalondi avait déjà été visé en décembre 2021. Six personnes - un gendarme, deux douaniers et trois civils - avaient été tuées lors d'une double attaque de jihadistes présumés contre le poste et un autre site de la ville. Makalondi est une commune située dans le sud-ouest de la région de Tillabéri, dans la zone dite des "trois frontières" entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, devenue un repaire des jihadistes sahéliens, dont l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS).