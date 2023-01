Nigeria: 27 éleveurs tués dans l'explosion d'une "bombe"

Vingt-sept éleveurs ont été tués et plusieurs blessés dans l'explosion d'une "bombe" mercredi dans le centre du Nigeria, une région en proie à des violences entre éleveurs et agriculteurs, a indiqué la police.





Les éleveurs et leurs troupeaux se trouvaient dans le village de Rukubi, à la frontière entre les Etats de Nasarawa et Benue lorsqu'une "bombe" a explosé au milieu d'eux.





"Nous avons établi que 27 personnes ont été tuées dans l'explosion ainsi que du bétail en nombre", a indiqué un responsable de la police de l'Etat de Nasarawa, Maiyaki Muhammed Baba.





"Plusieurs autres personnes ont été blessées et le bilan des morts pourrait grimper", a-t-il ajouté.





Des experts de la police enquêtent sur l'origine de l'explosion.





De son côté, un groupe représentant des éleveurs a affirmé que l'explosion venait d'une frappe de l'armée nigériane. "C'était une frappe aérienne. Elle a tué 27 personnes" du groupe, a déclaré Lawal Dano of the Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria.