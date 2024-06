Nigeria : A l’approche de la Tabaski, une institution financière propose à ses clients des « prêts béliers »

Au Nigeria, la Yobe Microfinance Bank, présente dans l'Etat de Yobe (Nord-est du pays), a lancé récemment un « programme de prêts béliers » pour la Tabaski. C'est ce qu'a révélé le PDG de la structure de micro-finance Shérif Almuhajir, dans une interview accordée à la News Agency of Nigeria, à Damaturu.













Ce programme de prêt est proposé aux clients qui ne sont pas en mesure d'acheter immédiatement un bélier pour la fête de la Tabaski.





Des prêts de 75 000 à 150 000 nairas





Ces clients doivent être des fonctionnaires de Yobe, en particulier ceux qui travaillent avec les conseils d’Etat et les conseils locaux pendant la période des fêtes.