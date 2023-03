Nigeria : Buhari félicite son successeur et défend le processus électoral

Le président sortant du Nigeria Muhammadu Buhari a salué mercredi la victoire de Bola Tinubu, candidat de son parti à la présidentielle, jugeant que "le peuple a parlé", quelques heures après l'annonce de ce résultat contesté par l'opposition.





"Je félicite Son Excellence Bola Ahmed Tinubu pour sa victoire. Élu par le peuple, il est la meilleure personne pour ce poste. Je vais maintenant travailler avec lui et son équipe pour assurer une passation du pouvoir dans les règles", a écrit M. Buhari sur son compte Twitter.





"Il ne fait aucun doute que la décision du peuple a été rendue dans les résultats que nous observons aujourd'hui", a-t-il ajouté, alors que l'opposition conteste cette élection et demande son annulation, dénonçant des fraudes "massives" du parti au pouvoir.





Le président Buhari, 80 ans, qui se retire après deux mandats (comme le veut la Constitution) à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique, demande aux candidats qui "ressentent le besoin de contester cette élection (...) de s'adresser aux tribunaux et non à la rue".