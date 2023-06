Nigéria : Dangote encense le nouveau président Tinubu

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a rencontré hier lundi 19 juin Bill Gates et Aliko Dangote. Les deux milliardaires sont allés informer le nouveau chef de l’état fédéral des activités de leurs Fondations. A l’occasion, le PDG de Dangote Group a fait part au président des actions de leurs deux structures au Nigéria.



« Bill Gates et moi sommes venus… »



« Notre visite était une visite de courtoisie. Bill Gates et moi sommes venus féliciter le président pour son élection réussie et aussi pour l’informer de ce que la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Aliko Dangote ont fait au Nigéria. Nous sommes déterminés à faire plus et à aider les Nigérians afin que notre secteur de la santé soit meilleur pour tout le monde » a déclaré la première fortune d’Afrique. Il a sollicité la coopération du gouvernement.



Dangote approuve la suppression des subventions



Le PDG de Dangote Group a par ailleurs félicité Tinubu pour ses premières mesures à la tête du pays, notamment la suppression des subventions sur le carburant. « Tout va bien. Les choses vont bien. Nous avons félicité le président pour la suppression des subventions. Je pense qu’il fait un excellent travail. Je m’attends à ce que ce soit mieux pour tout le monde. Il y aura maintenant plus d’argent à investir dans l’éducation, la santé, les infrastructures et d’autres domaines et notre rôle est de l’aider à réaliser sa vision » a déclaré Dangote selon The Cable.