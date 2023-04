Nigeria: des hommes armés tuent près de 50 personnes dans le centre-nord

Des hommes armés non identifiés ont attaqué un village dans le centre-nord du Nigeria, tuant des dizaines de personnes, ont annoncé vendredi des responsables locaux du gouvernement.





L'attaque a eu lieu mercredi à Umogidi, dans l'Etat du Benue, où des attaques et des représailles sont monnaie courante entre éleveurs peuls et cultivateurs sédentaires qui se battent pour le contrôle des terres.





Au moins 46 corps sans vie ont été retrouvés, mais "beaucoup de personnes sont toujours portées disparues et le nombre des victimes pourrait être plus élevé", a indiqué à l'AFP Oayul Hemba, conseiller à la sécurité pour le gouverneur du Benue.





Il a accusé les éleveurs de cette région, affirmant qu'ils avaient déjà attaqué à plusieurs reprises les communautés locales ces derniers mois. "Des soldats ont été envoyés sur place, donc la situation est un peu plus calme", a-t-il ajouté.





Baba Usman Ngelzarma, président d'une association d'éleveurs peuls au Nigeria, a de son côté mis en garde contre la tentation de les accuser sans preuve.





"Nous sommes face à une campagne délibérée de démonisation des éleveurs peuls, qui a démarré à Benue et s'est ensuite propagée dans d'autres parties du Nigeria", a-t-il affirmé.





"Nous ne sommes pas en train de dire que des éleveurs peuls n'ont pas participé à certaines des attaques, mais la façon dont ils sont systématiquement accusés pour chaque attaque est injuste et préjudiciable", a-t-il ajouté.





Selon Bala Ejeh, qui préside le gouvernement local d'Otupko dans cette région, les assaillants ont attaqué le village mercredi après-midi alors que les habitants pleuraient la mort la veille de trois des leurs. Il a confirmé le bilan de 46 victimes, dont son propre fils et deux autres parents.





La violence rurale est l'un des défis que doit encore relever le président élu Bola Tinubu, qui a remporté le mois dernier l'élection présidentielle, émaillée de nombreux retards et accusations de fraude électorale. Il doit prendre ses fonctions en mai et devra également faire face à une insurrection jihadiste dans le nord-est et une agitation sécessionniste dans le sud-est