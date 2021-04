Nigeria: l'hospitalisation de Muhammadu Buhari à l'étranger fait polémique

Le départ mardi dernier du président nigérian Muhammadu Buhari à Londres pour des raisons médicales provoque la polémique dans son pays. Les principaux leaders de l’opposition et le monde médical y voient la conséquence directe de l'échec du gouvernement à réparer un système de santé défaillant.

Certains ironisent et demandent à ce que Buhari puisse faire ses examens médicaux dans l'un des hôpitaux « magnifiques et performants » qu'il a construits. Car il faut le rappeler : la vétusté des équipements au Nigeria fait de ce pays l'un des plus mauvais élèves du continent en matière de santé alors que le nombre de médecins est très insuffisant, en moyenne deux médecins pour 10 000 habitants. Dans le corps médical, la colère gronde aussi. Un syndicat de médecins menace de se mettre en grève.