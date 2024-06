Nigeria : L’oncle de Davido, le gouverneur Adémola Adéléké, lance un "ultimatum" à sa fille pour trouver un mari

Nike Adélélé, la fille du gouverneur d’Osun, Ademola Adeleke a invité récemment son père, dans une conversation avec ses followers sur Instagram. Alors que les échanges allaient bon train, elle a rappelé à ses fans qu’elle aura bientôt 29 ans, mais toujours pas de bague au doigt.







« Il vaut mieux que tu commences par te préparer au mariage »









« J’ai maintenant 28 ans et je vais en avoir 29. Que pensez-vous du fait que je ne sois pas encore mariée », lance-t-elle alors à son père. Ce dernier, n’a pas hésité à lui rappeler qu'elle ne rajeunit pas , avant de lui lancer un "ultimatum" pour trouver l’homme de sa vie.





« Il vaut mieux que tu commences par te préparer au mariage. C’est la prochaine chose à faire. Tu penses que tu es jeune ? J’attends tous vos grille-pains. Tu ferais mieux d’en apporter un pour me dire : « Papa, c’est celui-là que je vais épouser…Sais-tu qu’à l’âge de 27, 28 ans, je me suis marié et j’ai eu ton frère Adesina ? Tu as maintenant 28 ans, je te donne un an de plus », a-t-il déclaré dans une ambiance bon enfant.





Nike Adeleké aurait peut-être mieux fait de ne pas demander l’avis de son père. La voilà sous une douce pression.